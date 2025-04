VÍDEO: Câmeras registram momento em que mulher consegue ligar carro e escapar de amigo em SC Polícia divulgou momento em que vítima conseguiu fugir após ser espancada brutalmente ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h47 ) twitter

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (2), imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que a mulher, de 29 anos, espancada brutalmente por um amigo, conseguiu escapar. Ela conseguiu chegar no banco do motorista, trancou as portas do carro, ligou o veículo e fugiu.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

