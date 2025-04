VÍDEO: Caminhão carregado de manga e melão tomba na serra da Vila Itoupava em Blumenau O veículo vinha sentido Massaranduba à Blumenau e chegou a parar na pista antes de pender e tombar ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 05h05 ) twitter

Um caminhão carregado de melão e manga tombou na manhã desta sexta-feira (11), descendo a serra da Vila Itoupava, na SC-108, em Blumenau. O acidente aconteceu na altura do km 67,900.

Para mais detalhes sobre o acidente e o que aconteceu com as frutas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

