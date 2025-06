VÍDEO: Caminhão de compensados tomba, espalha óleo e interdita serra em Joinville Cerca de 15 minutos depois, um segundo acidente foi registrado na rodovia SC-418 ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h37 ) twitter

A Serra Dona Francisca, em Joinville (SC), foi interditada na manhã desta quinta-feira (5) após o tombamento de um caminhão que transportava compensados. O acidente ocorreu por volta das 9h45, no km 16,8 da SC-418.

Para mais detalhes sobre o acidente e as consequências na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

