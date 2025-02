VÍDEO: Caminhão levado em golpe em SC é recuperado fora do país Proprietário do veículo foi vítima de um golpe no dia 18 de janeiro, em Jaraguá do Sul, e teve seu caminhão levado para o Paraguai ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h47 ) twitter

Um caminhão Mercedes-Benz modelo 1113 foi recuperado na última terça-feira (21) em Ypehu, no Paraguai, após o proprietário ser vítima de um golpe no dia 18 de janeiro, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes da recuperação do caminhão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

