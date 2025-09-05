VÍDEO: Caminhão tomba na BR-101 em Joinville e desliza pela pista
Acidente próximo ao bairro São Marcos bloqueia totalmente a pista principal
Um caminhão tombou nesta quinta-feira (4) na BR-101, em Joinville, no km 41,9, sentido Sul, próximo ao bairro São Marcos. O acidente deixou uma vítima em estado grave, removida pelo helicóptero Águia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as condições do tráfego.
