VÍDEO: Caminhão tomba na BR-101 em Joinville e desliza pela pista Acidente próximo ao bairro São Marcos bloqueia totalmente a pista principal ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 22h17 )

Um caminhão tombou nesta quinta-feira (4) na BR-101, em Joinville, no km 41,9, sentido Sul, próximo ao bairro São Marcos. O acidente deixou uma vítima em estado grave, removida pelo helicóptero Águia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as condições do tráfego.

