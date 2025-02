VÍDEO: Caminhoneiro é flagrado com pés e mãos para fora enquanto dirige carreta

VÍDEO: Caminhoneiro é flagrado com pés e mãos para fora enquanto dirige carreta O caminhoneiro que dirigiu com pés e mãos para fora do veículo é investigado pela polícia e pode ter a carteira de habilitação suspensa... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga um caminhoneiro de 24 anos que foi flagrado dirigindo com os pés e mãos para fora do veículo em Juína, no Mato Grosso. Com a carreta em movimento, o motorista sentou na janela, sorriu e fez gestos em deboche.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este caso impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Jorginho Mello anuncia sede própria do Saer no Aeroporto Diomício Freitas

Homens são presos tentando aplicar o golpe do bilhete em Blumenau

Tesla, de Elon Musk, faz pedido de 4 mil bolos, cancela e quase leva padaria à falência