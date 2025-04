VÍDEO: Cão enfrenta ladrão durante furto de bicicleta em Itajaí Conhecido em Itajaí, criminoso já cometeu inúmeros furtos, mesmo após ser detido pela PM; imagens flagraram o momento em que um cão... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 05h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 05h00 ) twitter

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que um cão enfrenta ladrão de bicicletas em mais um furto deste conhecido criminoso de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Desta vez, o crime foi na noite do último domingo (20), mas o suspeito só foi preso nesta quarta-feira (23). A prisão ocorreu através do setor de inteligência, que localizou o suspeito de praticar diversos furtos na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

