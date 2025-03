VÍDEO: Carnes estragadas eram ‘maquiadas’ com corante em SC O vídeo divulgado pelo MPSC mostra que carnes estragadas eram avermelhadas com corantes para enganar consumidores nas cidades de Seara... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 05h05 ) twitter

Um vídeo divulgado pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) que mostra carnes sendo avermelhadas com corantes chamou a atenção na internet. A técnica para simular a aparência de frescor das carnes vencidas foi descoberta durante uma fiscalização em 17 estabelecimentos de Seara e Xavantina, no Oeste de Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa grave situação e as consequências para os responsáveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

