VÍDEO: Carregador pega fogo em avião e causa pânico durante voo entre São Paulo e Holanda
Passageiros enfrentaram fumaça densa no interior da aeronave; incidente aconteceu faltando poucas horas para a aeronave pousar em Amsterdã...
Um carregador pega fogo em avião durante um voo internacional da companhia KLM que partiu de São Paulo com destino a Amsterdã, na Holanda. O incidente ocorreu enquanto a aeronave sobrevoava o oceano e foi registrado pela jornalista Simone Malagoli, de Florianópolis, que também era passageira no voo.
