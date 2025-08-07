Logo R7.com
VÍDEO: Carregador pega fogo em avião e causa pânico durante voo entre São Paulo e Holanda

Passageiros enfrentaram fumaça densa no interior da aeronave; incidente aconteceu faltando poucas horas para a aeronave pousar em Amsterdã...

ND Mais|Do R7

Um carregador pega fogo em avião durante um voo internacional da companhia KLM que partiu de São Paulo com destino a Amsterdã, na Holanda. O incidente ocorreu enquanto a aeronave sobrevoava o oceano e foi registrado pela jornalista Simone Malagoli, de Florianópolis, que também era passageira no voo.

