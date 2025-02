VÍDEO: Carreta pega fogo e interdita BR-376 entre PR e SC Conforme última atualização, há registro de 18 quilômetros de congestionamento; não há previsão de liberação total da BR-376 ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h07 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (25), uma carreta em chamas causou interdição da BR-376, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina. Conforme as últimas atualizações, as faixas central e direita estão bloqueadas para remoção de carreta incendiada, com fluxo lento apenas na faixa da esquerda.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

