VÍDEO: Carreta sem motorista desce de ré e interdita trecho da Serra Dona Francisca em SC

Uma carreta interditou a Serra Dona Francisca, em Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira (25), por volta das 16h. O veículo retornou sozinho, sem ninguém ao volante, e parou no meio da pista, na altura do km 14. Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), a carreta estava estacionada quando deu a ré e ficou em posição de “L”. Com o movimento compartimentos da carreta foram danificadas o que fez com que derramasse óleo na pista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

