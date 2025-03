VÍDEO: Carreta tomba após colidir com carro e BR-376 tem intensa lentidão no sentido SC Fluxo de veículos em pleno sábado de Carnaval contribui para a lentidão do trânsito no local ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 01/03/2025 - 19h26 ) twitter

Uma colisão seguida do tombamento de um caminhão causou lentidão na BR-376, sentido Santa Catarina, neste sábado de Carnaval, no km 676,4, em Guaratuba, no Paraná. O acidente envolveu uma carreta e um automóvel.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o acidente e as condições do trânsito na BR-376.

