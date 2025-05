VÍDEO: Carreta tomba e motorista morre na BR-101 de Navegantes; acidente causa filas Local onde carreta tombou foi bloqueado e registra filas quilométricas ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 06h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 06h40 ) twitter

ND Mais

No início da tarde desta sexta-feira (2), por volta das 13h, uma carreta tombou na BR-101 em Navegantes, no Litoral Norte catarinense. O motorista morreu no local.

