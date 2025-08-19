Logo R7.com
VÍDEO: Carro desgovernado ‘mergulha’ em telhado de casa após descer ladeira em SC

Imagens de câmera de segurança flagraram o acidente em Presidente Getúlio, nesta segunda-feira (18)

ND Mais|Do R7

Um vídeo registrado por câmeras de segurança flagrou o momento em que um carro desgovernado “mergulhou” no telhado de uma casa no bairro Rio Ferro, em Presidente Getúlio, por volta das 10h30 desta segunda-feira (18).

