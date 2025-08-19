VÍDEO: Carro desgovernado ‘mergulha’ em telhado de casa após descer ladeira em SC Imagens de câmera de segurança flagraram o acidente em Presidente Getúlio, nesta segunda-feira (18) ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 07h18 ) twitter

Um vídeo registrado por câmeras de segurança flagrou o momento em que um carro desgovernado “mergulhou” no telhado de uma casa no bairro Rio Ferro, em Presidente Getúlio, por volta das 10h30 desta segunda-feira (18).

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

