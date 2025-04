VÍDEO: Carro invade calçada, dá duas voltas e atinge vitrine em SC O fato aconteceu por volta das 15h36, na rua Olavo Bilac, no centro de Xanxerê, no Oeste ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 10/04/2025 - 07h45 ) twitter

Uma mulher de 61 anos, perdeu o controle do carro, invadiu a calçada, deu duas voltar e colidiu com uma vitrine, por volta das 15h36, na rua Olavo Bilac, no centro de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ver o vídeo do momento em que o carro invade a calçada e causa o acidente!

