VÍDEO: Carro invade hospital com homem baleado, quebra vidraça e atropela paciente em SC

Policiais encontraram o homem baleado “sem condições de prestar esclarecimentos”; motorista fugiu do local

ND Mais|Do R7

Em alta velocidade, um carro invadiu a emergência do Hospital Regional de São José com um homem baleado e atropelou uma pessoa que aguardava na parte externa da unidade de saúde, quebrando a vidraça da recepção.

