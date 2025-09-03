VÍDEO: Carro invade hospital com homem baleado, quebra vidraça e atropela paciente em SC
Policiais encontraram o homem baleado “sem condições de prestar esclarecimentos”; motorista fugiu do local
Em alta velocidade, um carro invadiu a emergência do Hospital Regional de São José com um homem baleado e atropelou uma pessoa que aguardava na parte externa da unidade de saúde, quebrando a vidraça da recepção.
