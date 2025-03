VÍDEO: Carro que marcou a carreira de Ayrton Senna chega para exposição em Balneário Camboriú Carro ficará exposto no Senna Tower, empreendimento que visa eternizar memória de Ayrton Senna em Santa Catarina ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h25 ) twitter

Um flagrante revelou o momento em que o Lotus 99T, pilotado por Ayrton Senna, tricampeão mundial em 1987, chegou a Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. O carro deverá fazer parte do acervo do museu no Senna Tower, empreendimento da FG que promete eternizar o legado de um dos maiores ídolos do Brasil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

