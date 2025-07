VÍDEO: Carros de luxo disputam racha em SC e acabam escoltados até o pátio Departamento de Trânsito presenciou os carros de luxo realizando manobras perigosas e apreendeu os veículos em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 05h37 ) twitter

Dois carros de luxo foram apreendidos na noite de sábado (26) em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, após serem flagrados disputando um racha em vias de intenso movimento. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, nas Terceira e Quarta Avenidas, na área central da cidade. Agentes do Departamento de Trânsito, que faziam ronda com motocicletas, presenciaram os veículos realizando manobras perigosas, com fortes acelerações e estouros no escapamento.

