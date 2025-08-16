VÍDEO: Casa clandestina em área de mangue é demolida em Florianópolis Construção irregular demolida era uma casa de madeira, construída no meio do mangue com, inclusive, um caminho construído pela vegetação... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h17 ) twitter

Uma construção irregular na Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, foi demolida (vídeo abaixo) na manhã desta sexta-feira (15). Conforme o município, a casa clandestina estava em um mangue, que faz parte de uma APP (Área de Preservação Permanente). A operação de demolição foi realizada pela Fiscalização de Obras, com apoio da GMF (Guarda Municipal de Florianópolis), Floram (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis) e Comcap.

Saiba mais sobre essa importante ação de preservação ambiental consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

