VÍDEO: Casa clandestina em área de mangue é demolida em Florianópolis
Construção irregular demolida era uma casa de madeira, construída no meio do mangue com, inclusive, um caminho construído pela vegetação...
Uma construção irregular na Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, foi demolida (vídeo abaixo) na manhã desta sexta-feira (15). Conforme o município, a casa clandestina estava em um mangue, que faz parte de uma APP (Área de Preservação Permanente). A operação de demolição foi realizada pela Fiscalização de Obras, com apoio da GMF (Guarda Municipal de Florianópolis), Floram (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis) e Comcap.
