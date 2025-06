VÍDEO: Cataratas no Oeste catarinense são interditadas após fortes chuvas elevarem nível de rio Elevação do nível do rio Chapecó fez acesso às cataratas de Salto Saudades, na cidade de Quilombo, serem fechadas ao público; interdição... ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 05h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 05h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As intensas chuvas que atingem o Oeste de Santa Catarina neste domingo (29) elevaram significativamente o nível do rio Chapecó, levando à interdição total do acesso às cataratas do Salto Saudades, ponto turístico de do município de Quilombo.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Piloto de SC conquista pódio na Porsche Cup em etapa realizada em Portugal

Arcebispos de SC encontram Papa Leão XIV e recebem pálio no Vaticano

Execução de casal de pastores no TO: apontada como mandante, ex-nora é presa em Joinville