VÍDEO: Catarinense chega ao topo de Monte Elbrus, montanha mais alta da Europa Edgar Nascimento é joinvilense e conquistou o cume do Monte Elbrus, na Rússia; meta é escalar as maiores montanhas de cada continente... ND Mais|Do R7 13/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 01h17 )

O joinvilense, Edgar Nascimento, de 33 anos, alcançou, nesta sexta-feira (11), o topo do Monte Elbrus, ponto mais alto da Europa, com 5.642 metros de altitude. Localizada na cordilheira do Cáucaso, entre Rússia e Geórgia, a montanha é conhecida pelo frio intenso e pelos desafios da escalada.

