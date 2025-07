VÍDEO: Cavalo é arrastado por carro no Litoral Norte de Santa Catarina e caso gera indignação A cena, registrada no dia 11 de junho de 2025, é investigada pela Polícia Civil; Conforme apurado até o momento, o animal já estava... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 05h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 05h35 ) twitter

Um vídeo onde um cavalo é arrastado por um carro circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (30) e causou indignação entre os moradores do Litoral Norte de Santa Catarina. As imagens mostram o caso que aconteceu em Balneário Barra do Sul.

Para mais detalhes sobre este caso que gerou tanta revolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

