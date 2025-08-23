Logo R7.com
VÍDEO: Cavalo maltratado cai exausto, não tem força para levantar e cena comove moradores

Animal debilitado foi resgatado no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis; tutor foi preso em flagrante pela Polícia Civil por maus-...

ND Mais|Do R7

ND Mais

Debilitado e sem forças para levantar, um cavalo foi resgatado no bairro São João do Rio Vermelho, em Florianópolis. O tutor foi conduzido em flagrante pelo crime de maus-tratos a equino nesta sexta-feira (22).

