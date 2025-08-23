VÍDEO: Cavalo maltratado cai exausto, não tem força para levantar e cena comove moradores
Animal debilitado foi resgatado no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis; tutor foi preso em flagrante pela Polícia Civil por maus-...
Debilitado e sem forças para levantar, um cavalo foi resgatado no bairro São João do Rio Vermelho, em Florianópolis. O tutor foi conduzido em flagrante pelo crime de maus-tratos a equino nesta sexta-feira (22).
Debilitado e sem forças para levantar, um cavalo foi resgatado no bairro São João do Rio Vermelho, em Florianópolis. O tutor foi conduzido em flagrante pelo crime de maus-tratos a equino nesta sexta-feira (22).
Para saber mais sobre essa comovente história e o resgate do cavalo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: