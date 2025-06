VÍDEO: Chamas tomam depósito de supermercado e mobilizam bombeiros em SC Fogo atingiu depósito do supermercado em Araquari, mas estrutura principal foi preservada; ninguém ficou ferido ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 04h55 ) twitter

Um incêndio atingiu o depósito de um supermercado localizado às margens da BR-280, no centro de Araquari, no Norte catarinense, na tarde desta terça-feira (24). As chamas teriam começado em uma das áreas de armazenamento do estabelecimento e se espalharam rapidamente.

Para mais detalhes sobre o incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

