VÍDEO: Chaminé que anunciará novo papa é instalada na Capela Sistina Posicionamento da chaminé faz parte dos preparativos para o conclave, que ocorre na próxima quarta-feira (7); cor da fumaça vai definir... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 21h39 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h39 )

A tradicional chaminé que anuncia a escolha do novo papa foi instalada no telhado da Capela Sistina, no Vaticano, na manhã desta sexta-feira (2). O processo faz parte dos preparativos do conclave, que definirá o próximo pontífice, após a morte do Papa Francisco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o conclave e a escolha do novo papa!

