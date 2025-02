VÍDEO: Chapéu de Melania Trump rouba a cena e impede beijo entre presidente e primeira-dama Elegância da primeira-dama gerou memes e elogios nas redes sociais durante a cerimônia de posse de Donald Trump; chapéu foi o destaque... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 01h25 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h25 ) twitter

A posse de Donald Trump como presidente dos EUA foi marcada por momentos curiosos nesta segunda-feira (20). O chapéu de Melania Trump interrompeu o beijo entre o presidente eleito dos Estados Unidos e a sua primeira-dama e viralizou nas redes sociais.

Para saber mais sobre esse momento inusitado e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

