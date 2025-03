VÍDEO: Chuva de granizo surpreende moradores da Grande Florianópolis nesta segunda-feira Calor intenso, umidade elevada e variação de pressão atmosférica criaram condições para tempestades localizadas com queda de granizo... ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 00h25 ) twitter

Um temporal com chuva de granizo em Palhoça, atingiu regiões da Guarda do Cubatão e Bela Vista, na tarde desta segunda-feira (24). Vídeos gravados por moradores registraram o momento em que pequenos blocos de gelo atingem as residências.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este fenômeno!

