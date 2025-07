VÍDEO: Ciclone extratropical causa estragos e deixa ao menos quatro cidades sem energia no RS Ventos de até 102 km/h causam alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos em várias regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 05h57 ) twitter

A passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, com ventos de mais de 100 km/h, provocou inúmeros estragos nesta segunda-feira (28), deixando mais de 346 mil moradores sem energia elétrica. Os municípios mais afetados até o momento são Porto Alegre, Capão da Canoa, Viamão e Osório, onde se concentram a maior parte das ocorrências de falta de luz.

