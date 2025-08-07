VÍDEO: Cidade decreta emergência após ressaca violenta comprometer orla e imóveis em SC Prefeitura de Balneário Barra do Sul declarou situação de emergência por 180 dias após avanço do mar comprometer segurança de moradores... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h58 ) twitter

A Prefeitura de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte catarinense, decretou situação de emergência nessa terça-feira (5) devido à forte ressaca que atingiu o município em 29 de julho. O avanço do mar provocou erosão costeira, alagamentos e danos à infraestrutura local.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

