VÍDEO: Cidade decreta emergência após ressaca violenta comprometer orla e imóveis em SC

Prefeitura de Balneário Barra do Sul declarou situação de emergência por 180 dias após avanço do mar comprometer segurança de moradores...

ND Mais|Do R7

A Prefeitura de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte catarinense, decretou situação de emergência nessa terça-feira (5) devido à forte ressaca que atingiu o município em 29 de julho. O avanço do mar provocou erosão costeira, alagamentos e danos à infraestrutura local.

