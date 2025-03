VÍDEO: Cliente é soterrada por carga de leite condensado em mercado no RS Mulher de 19 anos foi encaminhada para o hospital e vai precisar passar por uma cirurgia na pelve; funcionário que operava empilhadeira... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h07 ) twitter

Uma mulher de 19 anos ficou ferida após ser atingida por um carregamento de leite condensado no supermercado Via Atacadista, em Canoas, no Rio Grande do Sul. A carga estava sob um palete em uma empilhadeira nos corredores do estabelecimento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este incidente impressionante.

