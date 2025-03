VÍDEO: Cliente revoltado com erro no pedido joga comida em atendente de restaurante em SC O cliente, identificado como Marcelo Porto, pediu desculpas à funcionária atingida e reclamou do atendimento do restaurante ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/03/2025 - 16h28 ) twitter

Um cliente revoltado jogou uma sacola com comidas em uma atendente e agrediu verbalmente outros funcionários de um restaurante em Joinville, Norte de Santa Catarina, na noite de sábado (1º). O momento foi registrado pela câmera de segurança do local e compartilhado no perfil da própria empresa nas redes sociais.

