VÍDEO: Coifa de churrascaria de shopping Itaguaçu pega fogo e funcionários são evacuados Princípio de incêndio ocorreu na churrascaria fica localizada no térreo do Shopping Itaguaçu; bombeiros divulgaram a possível causa... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h47 )

A coifa de uma churrascaria localizada no térreo do Shopping Itaguaçu, em São José, pegou fogo na manhã desta terça-feira (28). Um vídeo (assista abaixo) mostra a mobilização de bombeiros e brigadistas para combater as chamas. O incêndio foi controlado.

Para mais detalhes sobre o incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

