VÍDEO: Colisão entre carro e bicicleta chama a atenção em Balneário Camboriú Colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica aconteceu nesta terça-feira (19). ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 21/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cláudio Costa

Uma mulher e uma criança que estavam em uma bicicleta elétrica se envolveram em um acidente com um carro em Balneário Camboriú. A colisão aconteceu na rua 620, no Centro, na manhã desta terça-feira (19). A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal por volta das 8h40.

Para mais detalhes sobre o acidente e as novas regras de trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Lesões em bebê internado em SC sugerem agressões em diferentes momentos

Operação investiga golpe contra juiz de Blumenau em SP e RJ

Ibama multa homem que perseguiu elefante-marinho em praia de SC: ‘Chegam aqui cansados’