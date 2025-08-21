VÍDEO: Colisão entre carro e bicicleta chama a atenção em Balneário Camboriú
Colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica aconteceu nesta terça-feira (19).
Uma mulher e uma criança que estavam em uma bicicleta elétrica se envolveram em um acidente com um carro em Balneário Camboriú. A colisão aconteceu na rua 620, no Centro, na manhã desta terça-feira (19). A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal por volta das 8h40.
Uma mulher e uma criança que estavam em uma bicicleta elétrica se envolveram em um acidente com um carro em Balneário Camboriú. A colisão aconteceu na rua 620, no Centro, na manhã desta terça-feira (19). A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal por volta das 8h40.
Para mais detalhes sobre o acidente e as novas regras de trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre o acidente e as novas regras de trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: