VÍDEO: Colisão entre carro e bicicleta chama a atenção em Balneário Camboriú

Colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica aconteceu nesta terça-feira (19).

ND Mais

ND Mais|Do R7

Cláudio Costa

Uma mulher e uma criança que estavam em uma bicicleta elétrica se envolveram em um acidente com um carro em Balneário Camboriú. A colisão aconteceu na rua 620, no Centro, na manhã desta terça-feira (19). A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal por volta das 8h40.

Para mais detalhes sobre o acidente e as novas regras de trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

