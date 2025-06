VÍDEO: Colisão na BR-101 em Itapema deixa feridos e causa 5 km de fila Acidente no início da manhã interdita BR-101 em Itapema por mais de 40 minutos e afeta fluxo no sentido Porto Alegre ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h36 ) twitter

Um acidente entre uma moto e dois carros na BR-101, em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, deixou uma fila de 5 km no sentido Porto Alegre. Houve a interdição total da pista, porém o local já foi liberado. Conforme informações da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, o acidente no km 143,9 deixou três vítimas, sendo duas com ferimentos moderados e outra com ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para atendimento médico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

