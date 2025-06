VÍDEO: Com água até o capô, duas pessoas são resgatadas pela janela de carro na Serra de SC Vítimas contaram com ajuda de moradores do local para sair em segurança depois que carro arrastado ficou preso em rio neste domingo...

ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share