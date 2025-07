VÍDEO: Com menos −10°C, chafariz amanhece congelado em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina Na cidade catarinense, os termômetros chegaram a marcar −10,4 °C próximo às 7h da manhã, desta quarta-feira (2) ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 02h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Nesta quarta-feira (2), um chafariz congelou em uma praça em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Os termômetros da cidade chegaram a marcar −10,4 °C próximo às 7h da manhã, segundo dados do Inmet. Alguns moradores registraram imagens da bica de água e de pontos do município que estavam cobertos de gelo. Além disso, muitas árvores tiveram formações de gelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o frio intenso em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Processo seletivo por histórico escolar na UFSC encerra nesta quarta; veja tutorial

Faltam 100 dias! Veja as novidades da 40ª Oktoberfest 2025 em Blumenau

De argentinos a afegãos: veja quais as cidades litorâneas de SC com maior taxa de imigrantes