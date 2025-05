VÍDEO: Como funciona a megaoperação que descarrega 100 carros BYD por hora no Porto de Itajaí Megaoperação inédita no Brasil deve durar cinco dias e mobilizar mais de 500 profissionais; maior navio de carga do mundo desembarcou... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 06h56 ) twitter

ILHA 04

O maior navio de transporte de veículos do mundo, o BYD Shenzhen, iniciou nesta quarta-feira (28) suas operações no Porto de Itajaí. O primeiro carro a desembarcar foi o BYD Song Plus, às 13h41, marcando o começo de uma movimentação histórica. A megaoperação inédita no Brasil, conduzida pela operadora chinesa, prevê a movimentação de 7.292 veículos ao longo de cinco dias, com trabalhos ininterruptos 24 horas.

Para saber mais sobre essa operação histórica e como ela está transformando o Porto de Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

