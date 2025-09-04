VÍDEO: Conversão repentina causa batidas em série e lança motociclista no ar em Joinville
Câmeras de segurança registraram o acidente em Joinville
Um grave acidente envolvendo dois carros e duas motos foi registrado na manhã desta quarta-feira (3) na avenida Ottokar Doerffel, no bairro Atiradores, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos motociclistas foi lançado sobre um veículo após a colisão. Ele sofreu lesões graves e precisou ser resgatado com apoio aéreo.
