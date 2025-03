VÍDEO: Creche é invadida e objetos são destruídos durante ato de vandalismo em SC Ação foi gravada por câmeras de segurança e as imagens já foram encaminhadas às polícias Civil e Militar de Corupá ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 21h05 ) twitter

Uma creche de Corupá, no Norte catarinense, foi alvo de vandalismo nesta terça-feira (4). A unidade foi invadida e teve objetos como micro-ondas, ventilador e materiais escolares destruídos. Em vídeo publicado na internet, o prefeito da cidade, Eddy Edgard Eipper, garantiu: “esse cara vai se arrepender de ter feito isso.”

Para mais detalhes sobre este ato de vandalismo e as consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

