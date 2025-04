VÍDEO: Criança de 2 anos foge de creche e mãe pega estranha a devolvendo em Itapema Imagens impressionantes mostram o momento que uma criança de 2 anos foge de creche em Itapema, a mãe do pequeno pegou uma estranha... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h46 ) twitter

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança de 2 anos foge de creche em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde da última terça-feira (1). A mãe do pequeno flagrou uma estranha o entregando logo quando chegou para buscá-lo. Nas imagens é possível ver o pequeno andando sozinho na rua, ele chama a atenção de dois adultos que estranham o menino andando sozinho. O caso teria acontecido na escolinha Centros Municipais de Educação Infantil Abelhinha feliz 1, no bairro Alto São Bento.

Para saber mais sobre este incidente preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

