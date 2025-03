VÍDEO: Criança de 8 anos tem 70% do corpo queimado em acidente com linha de cerol em Itajaí Mãe tem parada cardíaca e pai fica ferido após tentarem afastar criança com 70% do corpo queimado de choque elétrico causado por linha... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 17/03/2025 - 21h05 ) twitter

Mais um acidente envolvendo linha de cerol ocorreu no Litoral Norte de Santa Catarina, desta vez em Itajaí. Este é o caso de uma criança de 8 anos teve 70% do corpo queimado no último sábado (15), após a linha romper um fio de alta tensão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este trágico acidente e as consequências enfrentadas pela família.

