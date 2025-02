VÍDEO: Criança é flagrada pilotando moto aquática em Florianópolis Vídeo mostra criança fazendo manobras com o jet ski próximo à faixa de areia da baía com um adulto ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h07 ) twitter

Uma criança foi flagrada pilotando um jet ski na praia do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, na segunda-feira (3). No vídeo (assista abaixo), a criança aparece com um adulto fazendo manobras próximo à faixa de areia da baía enquanto é filmada por banhistas.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

