VÍDEO: Criança engasgada é salva em blitz policial em Itajaí Atitude desesperada dos pais em parar na barreira policial salvou a vida do pequeno ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 09h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 09h05 )

Uma ação rápida entre agentes da Codetran (Coordenadoria de Trânsito de Itajaí) e policiais militares resultou no salvamento da vida de uma criança engasgada na manhã desta quinta-feira (10), durante uma fiscalização de rotina no bairro Nossa Senhora das Graças. Durante a fiscalização, os policiais e agentes de trânsito foram surpreendidos pela chegada de um casal em desespero, com o filho de 1 ano e 5 meses nos braços. O pequeno estava engasgado e já sem respirar.

