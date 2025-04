VÍDEO – Criciumense faz o gol mais bonito da rodada do futebol espanhol Johnny foi adquirido pelo Real Betis junto à Inter de Porto Alegre, tornando-se mais um jogador brasileiro avaliado em milhões de euros... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h05 ) twitter

Jogando pelo Real Betis, da Espanha, o jogador Johnny Cardoso, filho dos criciumenses Sandro Cardoso e Grazi Souza, fez o gol mais bonito da rodada do futebol espanhol no clássico contra o Sevilla. No meio da torcida, em um estádio com mais de 60 mil torcedores, estava a mãe do jogador.

