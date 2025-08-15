VÍDEO: Criminosos assaltam farmácia e são presos escondendo dinheiro na boca em Lages Trio usou faca para ameaçar atendente e roubar estabelecimento no bairro Santa Helena; um dos integrantes foi encontrado com R$ 14... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h58 ) twitter

Três homens foram presos após roubarem uma farmácia no bairro Santa Helena, em Lages. O incidente ocorreu na manhã de quarta-feira (13), por volta das 10h45. Os criminosos levaram R$ 254 em espécie, além de seis desodorantes, avaliados em R$ 173 no total. Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o roubo. Um dos criminosos utilizou uma faca para ameaçar o atendente, enquanto outro furtava os frascos de desodorante.

