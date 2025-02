VÍDEO: Dada a largada na fiscalização da micromobilidade em Balneário Camboriú Ação marca o início da fiscalização após nova lei que regulamenta tráfego de bicicletas elétricas e ciclomotores na cidade ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 21h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a sanção da lei que define regras na micromobilidade em Balneário Camboriú, a fiscalização começou a marcar presença nas vias da cidade, sobretudo na avenida Atlântica, onde o número de patinetes, bicicletas elétricas e ciclomotores costuma ser maior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a regulamentação da micromobilidade na cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Mário Hildebrandt fala sobre objetivos ao assumir a Secretaria de Defesa Civil de SC

Policiais penais decretam estado de greve em Santa Catarina: ‘Vai travar o sistema’

Caso Sex Night: 1ª audiência é realizada três meses após o homicídio em boate de Florianópolis