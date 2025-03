VÍDEO: De férias, policial de SC salva três crianças argentinas de afogamento no RJ Caso aconteceu na praia da Barra da Tijuca; policial de SC passava pelo local quando percebeu afogamento ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um policial militar de Santa Catarina salvou três crianças de um afogamento na tarde da última quinta-feira (27) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O policial de SC, cabo Dyego de Souza Pereira, aproveitava as férias no RJ quando realizou o salvamento.

Saiba mais sobre esse ato heroico e assista ao vídeo do resgate no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Thamily: ‘ato de Justiça’ reúne manifestantes no Sul de SC

Homem de 28 anos morre após ficar submerso por 25 minutos em lagoa de SC

Tainá Pauli, bombeira que morreu em SC, recebe homenagens de colegas e equipe médica