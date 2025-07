Vídeo de ‘sequestro’ encenado em loja mobiliza PM, tem desfecho inusitado e viraliza em SC Segundo Diego Manoel, proprietário da loja, a gravação aconteceu no fim do expediente, com a loja já fechada, deixando apenas a porta... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um vídeo gravado para as redes sociais de uma loja de celulares terminou em uma situação engraçada em Joinville, no Norte catarinense. A ideia era simular uma ação divertida de vendas, na qual os funcionários “coagiam” o dono em troca de algumas recompensas. Mas a encenação chamou atenção de quem passava pela rua e acabou com a Polícia Militar rendendo os envolvidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse episódio inusitado!

Leia Mais em ND Mais:

Sem piso, reboco exposto e janelas quebradas: MPSC denuncia falta de manutenção em escolas

Você já viu os olhos de uma baleia? Vídeo em SC viraliza ao mostrar detalhe pouco conhecido

Chuvas e mínimas de 7°C: frente fria avança e ‘muda o tempo’ em diversas regiões do Brasil