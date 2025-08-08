VÍDEO: Deputada de SC é denunciada ao Conselho Tutelar por usar bebê como ‘escudo’ na Câmara
Catarinense participou de ocupação na Câmara dos Deputados com a filha, de apenas quatro meses, e comportamento foi criticado nas redes...
A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) levou a filha, de apenas 4 meses, para a ocupação na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (6). A ação gerou revolta nas redes sociais e foi considerada “inaceitável” por internautas. A parlamentar, inclusive, gravou um vídeo (veja abaixo) em que aparece sentada na cadeira da Presidência da Casa, com a filha no colo. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Zanatta afirmou que usou a criança como um “escudo”.
