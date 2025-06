VÍDEO: Desabamento em escola deixa vigilante preso embaixo de estrutura em SC O acidente ocorreu por volta das 7h30, no momento em que os alunos já estavam dentro das salas de aula ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h16 ) twitter

Uma marquise da escola de Ensino Fundamental Aluísio Carvalho de Oliveira, a maior da rede municipal de Corupá, no Norte catarinense, desabou na manhã desta quarta-feira (25). O acidente ocorreu por volta das 7h30, no momento em que os alunos já estavam dentro das salas de aula. Segundo a prefeitura, nenhuma criança ficou ferida. Um vigilante que estava próximo à estrutura no momento do desabamento foi atingido e ficou preso sob. Ele foi socorrido com suspeita de fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Foi encaminhado ao pronto atendimento do município.

